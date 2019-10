US-Vizepräsident Pence ist zu einem Vermittlungsversuch im Nordsyrien-Konflikt in der Türkei eingetroffen.

Er führte zunächst ein Gespräch mit Präsident Erdogan, über dessen Inhalt keine Einzelheiten bekannt gegeben wurden. Der US-Delegation gehören auch Außenminister Pompeo, der Nationale Sicherheitsberater O'Brien und der Sonderbeauftragte für die Anti-IS-Koalition, Jeffrey, an. Die Türkei hatte vor rund einer Woche einen Militäreinsatz gegen die kurdische YPG-Miliz im Norden Syriens begonnen, die dort ein großes Gebiet kontrollierte. Ankara betrachtet die YPG als Terrororganisation. Für die Vereinigten Staaten waren deren Kämpfer hingegen Verbündete im Kampf gegen die Terrormiliz IS. Washington fordert eine Waffenruhe, Erdogan lehnt dies bislang ab.



Die Türkei will entlang der syrisch-türkischen Grenze eine sogenannte Sicherheitszone einrichten und alle Kurdenmilizen daraus vertreiben.