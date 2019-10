Die USA und die Türkei haben sich auf eine Waffenruhe in Nordsyrien verständigt.

Das erklärte der amerikanische Vizepräsident Pence am Abend in Ankara. Die Türkei werde ihren Militäreinsatz gegen die Kurden 120 Stunden lang stoppen. Ziel sei, dass die Kämpfer der YPG-Miliz abziehen könnten. Diese Phase habe bereits begonnen. Nach dem vollständigen Abzug der kurdischen Kräfte solle die Offensive ganz beendet werden, betonte Pence. Zugleich verwies der US-Vizepräsident darauf, dass vorerst keine weiteren Strafmaßnahmen gegen die Türkei verhängt würden.



Der türkische Außenminister Cavusoglu sagte, es handele sich nicht um eine gestoppte Offensive, sondern lediglich um eine unterbrochene.



Eine US-Delegation unter Führung von Pence sowie der türkische Präsident Erdogan hatten das Abkommen heute in mehrstündigen Verhandlungen erzielt.



Die Türkei hatte vor rund einer Woche einen Militäreinsatz gegen die Kurden in Nordsyrien begonnen. Die YPG kontrolliert dort ein großes Gebiet. Die Türkei betrachtet sie als Terrororganisation.