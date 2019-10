Das US-Verteidigungsministerium hat die Türkei dazu aufgerufen, ihre Offensive in Syrien zu beenden.

Wie das Pentagon mitteilte, befürchtet Verteidigungsminister Esper Rückschläge im Kampf gegen die Terrormiliz IS. In einem Telefonat mit seinem türkischen Amtskollegen Akar sagte er, die USA lehnten die "unkoordinierten Aktionen" der Türkei ab. Die türkische Offensive war möglich geworden, weil die USA ihre Truppen aus der Region abgezogen hatten.



Bei den Vereinten Nationen wächst die Sorge vor einer humanitären Katastrophe in Nordsyrien. Nothilfekoordinator Lowcock verlangte von allen Konfliktparteien, Zivilisten unter allen Umständen zu schonen. Das UNO-Menschenrechtsbüro sprach von "verstörenden Berichten" von Bodenangriffen türkischer Truppen oder von Gruppen, die dem türkischen Militär nahestünden. Es seien unter anderem die Wasserversorgung, Dämme, Kraftwerke und Ölfelder getroffen worden, sagte ein Sprecher.



Das türkische Militär geht seit drei Tagen gegen die kurdische YPG-Miliz in Nordsyrien vor. International stößt das Vorgehen auf Kritik.

Tusk wirft Erdogan politische Erpressung vor

EU-Ratspräsident Tusk wirft dem türkischen Staatschef Erdogan den Versuch einer politischen Erpressung vor. Erdogan hatte mit einer Öffnung der Grenzen für syrische Flüchtlinge gedroht, sollte die EU den türkischen Militäreinsatz in Nordsyrien als "Invasion" darstellen. Tusk erklärte, die Drohung sei vollkommen fehl am Platze. Man werde niemals zulassen, dass Flüchtlinge als Waffe eingesetzt würden, um die EU zu erpressen.



Der türkische Außenminister Cavusoglu forderte ein Solidaritätsbekenntnis der Nato, zu der sein Land zählt. Es reiche nicht zu sagen, man verstehe die legitimen Sorgen der Türkei. Nato-Generalsekretär Stoltenberg wiederholte seinen Appell, die Türkei möge in Nordsyrien mit Zurückhaltung vorgehen. Durch die Offensive drohe eine weitere Destabilisierung der Region.