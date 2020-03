Russlands Präsident Putin hat dem türkischen Staatschef Erdogan sein Beileid über den Tod zahlreicher Soldaten in Syrien ausgesprochen.

Er sagte bei einem Treffen in Moskau, die mit Russland verbündete syrische Armee sei nicht über den genauen Standort der türkischen Einheiten informiert gewesen. Putin sicherte Erdogan zu, dass es zu keinen weiteren Angriffen dieser Art kommen werde. Erdogan sprach in Moskau von sehr guten Beziehungen beider Seiten.



Wichtigstes Thema des Treffens ist die angespannte Lage in der Provinz Idlib im Nordwesten Syriens. Dort gehen die Regierungstruppen von Staatschef Assad gegen Rebellen vor, die zum Teil von der Türkei unterstützt werden. Auch heute gab es Gefechte. Bei einem Luftangriff kamen oppositionellen Aktivisten zufolge mindestens 15 Zivilisten ums Leben.