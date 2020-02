UNO-Generalsekretär Guterres sieht die Möglichkeit einer Waffenruhe in der umkämpften syrischen Provinz Idlib skeptisch.

Er habe die Konfliktparteien zwar dazu gedrängt, aber an diesem Punkt sei man noch nicht, sagte Guterres in New York. Gleichzeitig kündigte er eine weitere humanitäre Mission für die Region an. Diese werde derzeit vorbereitet. Gestern Abend wollte sich der UNO-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung mit der Lage in Idlib befassen, nachdem dort mehr als 30 türkische Soldaten durch einen Luftangriff des syrischen Militärs ums Leben kamen. Das türkische Militär griff als Vergeltung Stellungen syrischer Truppen an. Idlib ist das letzte große Rebellengebiet. Eigentlich gilt dort eine Waffenruhe.



Der türkische Staatschef Erdogan und Russlands Präsident Putin wollen in der kommenden Woche in Moskau zusammenkommen, um über die Situation zu beraten. Das teilte der Kreml nach einem Telefonat beider Politiker mit.