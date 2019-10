Die Türkei hat ihre Militäroffensive gegen die Kurden-Miliz YPG in Nord-Syrien fortgesetzt. Inzwischen soll es mit der Türkei verbündeten Rebellen gelungen sein, das Zentrum der Grenzstadt Ras al Ain zu erobern. Laut den Vereinten Nationen flohen bisher 100.000 Menschen vor den Kämpfen.

Die kurdische Verwaltung im Norden Syriens gibt eine Zahl an, die fast doppelt so hoch ist. Die Türkei will entlang der Landesgrenze auf syrischem Gebiet eine 30 Kilometer tiefe Sicherheitszone errichten. Dort sollen dann bis zu zwei Millionen in die Türkei geflohene Syrer angesiedelt werden. Im syrischen Grenzgebiet zur Türkei sind US-Truppen unter Beschuss durch türkische Artillerie geraten. Dies teilte das Pentagon in Washington mit. Der Vorfall nahe der Grenzstadt Kobane habe sich in einer Gegend ereignet, von der die Türken wüssten, dass dort US-Streitkräfte präsent seien.



Zwar sei der Beschuss glimpflich ausgegangen, es seien keine US-Soldaten verletzt worden. Das Verteidigungsministerium in Washington schickte dennoch eine neuerliche Warnung an die Adresse der türkischen Regierung. Der US-Sender ABC News meldete kurz darauf, die Spezialeinheiten seien nach dem Vorfall von ihrem Posten abgezogen worden. US-Armeechef Milley hatte wenige Stunden zuvor gesagt, dem türkischen Militär seien die Positionen der amerikanischen Truppen in der Region mitgeteilt worden. "Und jeder ist sich voll bewusst, dass wir uns als US-Militär das Recht auf Selbstverteidigung vorbehalten."

Erdogan: "Wir werden nicht stoppen."

Die Türkei hatte bereits vor dem Angriff mitgeteilt, die Militäroffensive gegen die Kurdenmilizen in Nordsyrien unbeirrt fortzusetzen. Zudem wies das türkische Verteidigungsministerium den Vorwurf zurück, dass auf Truppen der Amerikaner oder des Militärbündnisses gegen die Terrormiliz Islamischer Staat geschossen worden sei. Vielmehr seien türkische Grenzposten von Hügeln aus unter Beschuss genommen worden, die etwa einen Kilometer von einem US-Beobachtungsposten entfernt lägen.



Staatspräsident Erdogan hatte am Abend bei einer Ansprache in Istanbul jede Kritik an der Militäroffensive seiner Streitkräfte zurückgewiesen. Die Türkei erhalte derzeit "von rechts und links Drohungen", sagte Erdogan. "Aber wir werden nicht stoppen. Wir werden keinen Schritt mehr zurückgehen", betonte der türkische Präsident.



Unterdessen haben die USA von der Türkei mit Nachdruck gefordert, die Militäraktion gegen die Kurden in Syrien zu beenden. Präsident Trump erwägt in diesem Zusammenhang auch Sanktionen. Die USA könnten "die türkische Wirtschaft stilllegen", wenn sie es müssten, erklärte Finanzminister Mnuchin vor Journalisten in Washington. Frankreichs Staatspräsident Macron forderte ein rasches Ende der Offensive. Wie aus Kreisen des Präsidialamtes in Paris verlautete, äußerte sich Macron entsprechend in einem Telefonat mit US-Präsident Trump. Die Zivilbevölkerung müsse geschützt werden. Außerdem sollten diejenigen unterstützt werden, die in Syrien gegen die Terrormiliz IS gekämpft hätten.

"USA tragen Mitschuld an Eskalation des Konflikts"

Nach Ansicht des ehemaligen Generalinspekteurs der Bundeswehr, Kujat, tragen die USA eine Mitschuld an der Eskalation des Konflikts in Nordsyrien. US-Präsident Trump habe mit seiner Entscheidung, die amerikanischen Truppen aus dem syrisch-türkischen Grenzgebiet abzuziehen, die türkische Militäroffensive gegen die Kurden-Miliz YPG erst ermöglicht, sagte Kujat im Deutschlandfunk. Mit dem Rückzug seien die USA zudem den Kurden, die an ihrer Seite bei der Bekämpfung der Terrormiliz IS Großartiges geleistet hätten, in den Rücken gefallen. Nach Ansicht Kujats passt dies aber zu einer neuen Linie der US-Außenpolitik, Verbündete im Stich zu lassen.

Festnahmen in der Türkei

In der Türkei sind mehr als 120 Menschen wegen Kritik an der Militäroffensive in Nordsyrien festgenommen worden. Innenminister Soylu sagte, dass zudem gegen fast 500 Personen ermittelt werde. Sie hätten das Vorgehen der Türkei als Invasion bezeichnet und beleidigt. Die Ermittlungen werden nach Angaben der Polizei unter dem Vorwurf der Terrorpropaganda geführt. Gestern hatte die Staatsanwaltschaft in Ankara mitgeteilt, dass sie gegen die Vorsitzenden der pro-kurdischen Partei HDP ermittele. Diese hatten die Offensive zuvor verurteilt. Auch international stößt das türkische Vorgehen auf Kritik. In der EU gibt es Forderungen nach Sanktionen und einem Waffenembargo.

Proteste gegen die Offensive

In Deutschland sind heute bundesweit Proteste gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien geplant. Kundgebungen soll es unter anderem in Berlin, Hamburg, Köln und München geben. Zu den Protesten haben kurdische Gruppen und Migrantenorganisationen aufgerufen. Allein in Köln werden nach Polizeiangaben 5000 Teilnehmer erwartet. Auch in Berlin wird mit einer ähnlichen Zahl gerechnet. Bereits am Donnerstag waren in Deutschland mehrere tausend Demonstranten gegen die Angriffe in Nordsyrien auf die Straße gegangen, Schwerpunkt der Protestaktionen war Nordrhein-Westfalen.