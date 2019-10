Die Türkei setzt bei ihrer Militäroffensive im Norden Syriens nun auch Bodentruppen ein.

Gestern Abend rückten Soldaten auf syrisches Gebiet vor. Zuvor hatte die türkische Luftwaffe damit begonnen, mutmaßliche kurdische Stellungen in mehreren Orten anzugreifen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet, sind

tausende Menschen auf der Flucht. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte gibt es mehrere zivile Todesopfer.



Die von Kurden angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte - SDF - stoppten inzwischen alle Operationen gegen die Terrormiliz IS. Man müsse die Truppen nun darauf konzentrieren, sich der türkischen Offensive entgegenzustellen, erklärte ein Sprecher. Noch im Frühjahr hatten Soldaten der SDF mit Unterstützung der USA die letzte IS-Bastion in Syrien eingenommen. Das US-Militär übernahm nach Medieninformationen zwei führende IS-Kämpfer von den Kurdenmilizen und brachte sie außer Landes, wie ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums mitteilte.



Mit der türkischen Militäroffensive im Norden Syriens befasst sich heute der UNO-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung. Diese war von Frankreich beantragt worden. Nach Angaben der Arabischen Liga wollen sich Außenminister der Region am Samstag in Kairo zu Beratungen treffen.