Aus der Türkei gibt es Berichte über Truppenbewegungen an der Grenze zu Syrien.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu trafen neun Transporter mit Militärfahrzeugen sowie ein Bus mit Soldaten in der Nacht im Grenzort Akcakale ein.



Der türkische Präsident Erdogan hatte gestern erneut von einem möglichen Militäreinsatz in Nordsyrien gesprochen und erklärt, ein solcher könne in diesen Tagen beginnen. Die Türkei und die USA haben die Einrichtung einer Sicherheitszone im Norden Syriens verabretet. Erdogan wirft den USA vor, beim Aufbau dieser Zone zu langsam voranzukommen.