Die Türkei hat zugesagt, die internationale Staatengemeinschaft rechtzeitig über den Beginn ihrer Militäroperation im Norden Syriens zu informieren.

Das Außenministerium in Ankara erklärte, allen relevanten Regierungen - auch jener in Damaskus - werde Bescheid gegeben. Der türkische Präsident Erdogan telefonierte erneut mit seinem US-Kollegen Trump und zudem mit dem russischen Staatschef Putin. Erdogan sagte, er habe beiden versichert, dass der Einsatz zu Frieden und Stabilität in Syrien beitragen werde.



Der russische Außenminister Lawrow hatte die angekündigte Offensive zuvor kritisiert und vor einer Ausweitung des Syrienkrieges gewarnt. Auch in den USA steht das türkische Vorgehen in der Kritik. Vor allem aber wird dort Trump parteiübergreifend kritisiert, weil er die die Kontingente der US-Armee in Nordsyrien zurückgezogen und so den Weg für den türkischen Einsatz frei gemacht hatte. Republikanische und demokratische Politiker befürchten, dass die türkische Armee kurdische Einheiten in der Region angreift, die bislang von den USA im Kampf gegen die IS-Terrormiliz unterstützt wurden.