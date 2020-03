Im Norden Syriens haben die Kampfhandlungen zwischen der türkischen Armee und Regierungseinheiten zugenommen.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Ankara schossen türkische Kampfflugzeuge zwei Jets russischer Bauart ab. Dies deckt sich mit der Darstellung oppositionsnaher syrischer Informanten. In Moskau betonte das Verteidigungsministerium, es habe sich nicht um Kampfflugzeuge mit russischen Piloten an Bord gehandelt. Die türkischen Streitkräfte meldeten zudem die Zerstörung von über 100 Panzern sowie mehrerer Helikopter und einer Drohne. Zudem habe man einen Militärflughafen der syrischen Armee unter Beschuss genommen. Die Führung in Damaskus erklärte den Luftraum im Nordwesten des Landes inzwischen zur Sperrzone und drohte mit dem Abschuss aller fremden Flugzeuge oder Drohnen.



Die Angaben der verschiedenen Konfliktparteien und örtlichen Informanten sind von unabhängiger Seite nicht zu überprüfen.



Wie der EU-Außenbeauftragte Borrell mitteilte, werden die Außenminister der Europäischen Union in der nächsten Woche zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Einen genauen Termin nannte er nicht.