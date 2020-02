Im Norden Syriens sind vier türkische Soldaten bei einem Angriff von Truppen des Machthabers Assad getötet worden.

Wie das türkische Verteidigungsministerium mitteilte, wurden bei dem Artilleriebeschuss in der Provinz Idlib neun weitere Soldaten verletzt. Die Türkei antwortete mit Gegenangriffen. Präsident Erdogan erklärte in Ankara, man habe unter anderem mit Kampfflugzeugen zahlreiche Stellungen attackiert. Dabei seien 30 bis 35 syrische Soldaten getötet worden.



Die Türkei verfügt über zwölf militärische Beobachtungsposten in Idlib. Sie waren auf der Grundlage eines im September 2018 geschlossenen Abkommens zwischen Russland, dem wichtigsten Verbündeten Assads, und der Türkei eingerichtet worden.