Mit der türkischen Militäroffensive im Norden Syriens befasst sich heute der UNO-Sicherheitsrat.

Frankreich hatte die Dringlichkeitssitzung beantragt. Die türkische Luftwaffe hatte gestern Nachmittag damit begonnen, mutmaßliche kurdische Stellungen in mehreren Orten auf der syrischen Seite mit Flugzeugen und Haubitzen anzugreifen. Am Abend rückten dann auch Bodentruppen auf syrisches Gebiet vor. Die kurdische YPG-Miliz erklärte, Menschen flöhen in Panik aus den Orten. Es gebe bereits zivile Opfer.



Die von Kurden angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte - SDF - stoppten inzwischen alle Operationen gegen die Terrormiliz IS. Man müsse die Truppen nun darauf konzentrieren, sich der türkischen Offensive entgegenzustellen, erklärte ein Sprecher. Noch im Frühjahr hatten Soldaten der SDF mit Unterstützung der USA die letzte IS-Bastion in Syrien eingenommen.



Präsident Trump verteidigte erneut seine Entscheidung zum Abzug der US-Truppen aus der Grenzregion. Er habe immer deutlich gemacht, dass er in diesen endlosen, sinnlosen Kriegen nicht kämpfen wolle, so Trump in Washington.