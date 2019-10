Kurz vor Auslaufen der Waffenruhe in Nordsyrien droht der türkische Präsident Erdogan mit einer Wiederaufnahme der Kämpfe.

Sollten sich die kurdischen Milizen bis zum Abend nicht zurückziehen, werde die Offensive mit größerer Entschlossenheit fortgeführt, sagte Erdogan vor dem Abflug ins russische Sotchi. Dort will er sich mit Russlands Präsident Putin über den Konflikt in Nordsyrien beraten.



Deutschlands Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer schlug dazu eine international kontrollierte Sicherheitszone vor. Die Türkei und Russland sollten nach Vorstellung der CDU-Vorsitzenden in das Vorhaben einbezogen werden. Die Unionsfraktion im Bundestag stellte sich hinter Kramp-Karrenbauer. Das SPD-geführte Außenministerium meldete Diskussionsbedarf an.