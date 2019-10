Das türkische Militär hat seine Offensive gegen Kurdenmilizen in Nordsyrien fortgesetzt.

Wie der türkische Präsident Erdogan in Ankara mitteilte, sind dabei bereits mehr als 100 Kämpfer getötet worden. Erdogan bezeichnete sie als "Terroristen". Der Iran verurteilte die türkischen Angriffe und forderte deren sofortigen Stopp. Das Außenministerium in Teheran erklärte, man sei über die humanitären Folgen des Vorstoßes besorgt. Russland hingegen äußerte Verständnis für das Handeln der Türkei. Außenminister Lawrow sagte, Moskau könne die türkischen Sorgen um die Sicherheit des eigenen Staatsgebietes nachvollziehen.



Unterdessen drohte Erdogan der EU mit der Öffnung der Grenzen für syrische Flüchtlinge, sollten die europäischen Länder sein Vorgehen in Nordsyrien weiterhin als Invasion bezeichnen.