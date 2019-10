Ungarn unterstützt die Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien.

Es sei im nationalen Interesse Ungarns, dass Ankara die Migrationsfrage in Richtung Syrien löse und nicht in Richtung Europa, sagte der ungarische Außenminister Szijjarto in Baku. Er äußerte sich nach Berichten der ungarischen Nachrichtenagentur MTI nach einem Treffen mit dem türkischen Außenminister Cavasoglu. Die Türkei begründet ihre Militäroperation auch damit, dass sie im Norden Syriens eine sogenannte Sicherheitszone entlang der türkischen Grenze schaffen will. Dorthin sollen die syrischen Flüchtlinge gebracht werden, die sich derzeit in der Türkei befinden. International wird das Vorgehen Ankaras kritisiert, auch von der Europäischen Union. Der UNO-Sicherheitsrat rief laut Diplomaten für morgen eine Sondersitzung zur Lage in der Region ein.