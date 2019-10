Im Nordosten Syriens sind immer mehr Menschen auf der Flucht vor den Kämpfen zwischen türkischen Streitkräften und kurdischen Milizen.

Die Vereinten Nationen gehen inzwischen von fast 200.000 Betroffenen aus. Kurdische Organisationen nennen eine deutlich höhere Zahl. Die meisten Menschen fliehen nach Angaben der Hilfsorganisationen in Richtung Süden. Einige sind aber auch in den Irak geflüchtet. Ein UNO-Sprecher sagte, die Menschen seien traumatisiert und würden in einem Auffanglager an der Grenze untergebracht. Er geht davon aus, dass bei länger anhaltenden Kämpfen im Norden Syriens bis zu sieben Millionen Menschen in Not geraten werden.



Nato-Generalsekretär Stoltenberg äußerte seine große Besorgnis über die türkische Militäroffensive in der Region. Diese könne fatale Folgen für den Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat haben.