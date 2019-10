Nach dem Rückzugsbefehl von US-Präsident Trump sind amerikanische Soldaten aus Nordsyrien in den benachbarten Irak verlegt worden.

Korrespondenten zufolge überquerten Einheiten mit mehr als 100 Fahrzeugen heute den Grenzübergang Sahela. Im Irak sollen sich die US-Soldaten am Kampf gegen die IS-Terrormiliz beteiligen.



Trump hatte vor Kurzem entschieden, die Soldaten aus Syrien abzuziehen. Nach der Ankündigung begann eine Offensive der Türkei gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien. Am vergangenen Donnerstag verständigten sich der türkische Präsident Erdogan und US-Vizepräsident Pence auf eine fünftägige Feuerpause für die Region.