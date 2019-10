In Nordsyrien wird die Waffenruhe auch weiterhin nicht überall eingehalten.

Wie das türkische Verteidigungsministerium mitteilte, gab es in der Grenzstadt Tal Abjad einen Angriff der Kurden-Miliz YPG. Ein türkischer Soldaten sei getötet worden. Man habe zwar das Feuer erwidert, fühle sich aber weiterhin der vereinbarten Waffenruhe verpflichtet. Die USA und die Türkei hatten sich am Donnerstag auf Schritte geeinigt, um die Lage im syrischen Grenzgebiet zur Türkei zu beruhigen.



Die Kurden erklärten sich grundsätzlich zum Abzug aus der Region bereit, stellten aber eine Bedingung. Ein ranghoher Vertreter der Syrischen Demokratischen Kräfte forderte, die Türkei müsse den verbliebenen kurdischen Kämpfern sowie den Zivilisten erlauben, die Gegend zu verlassen. Die türkische Regierung will eine sogenannte Sicherheitszone im Norden Syriens einrichten. Sie betrachtet die YPG-Kämpfer als Terroristen.