Der Einmarsch der türkischen Armee in Nordsyrien steht offenbar bald bevor.

Ein Sprecher der Regierung in Ankara erklärte heute Früh auf Twitter, die Türkei wolle mit einer "Sicherheitszone" Terroristen von der Grenze fernhalten. Die US-Truppen werden nach Angaben aus Washington aus dem Gebiet abgezogen. Man werde an der Operation nicht beteiligt sein, betonte eine Sprecherin des Weißen Hauses.



Die türkische Offensive soll sich gegen die kurdische YPG-Miliz richten. Deren Einheiten kontrollieren die Region im Norden Syriens. Ankara betrachtet die YPG als Terrororganisation. Bisher war die Miliz von den USA unterstützt worden.



Angesichts des US-Truppenabzugs warnte das kurdisch geführte Militärbündnis "Demokratische Kräfte Syriens" vor einer Rückkehr des sogenannten Islamischen Staates in das Gebiet.