Die türkische Armee und von ihr unterstützte Milizen sind nach Angaben von Amnesty International für schwere Menschenrechtsverletzungen im nordsyrischen Afrin verantwortlich.

Dazu gehörten willkürliche Inhaftierungen, Folter und ein Verschwindenlassen von Zivilisten in der einst von Kurden dominierten Region, teilte die Menschenrechtsorganisation in Berlin mit. Die meisten Gräueltaten gehen demnach von syrischen Gruppen aus, die von der Türkei aufgerüstet wurden. Auch besetzten einige dieser Milizen Schulen und behinderten die Bildung Tausender Kinder. Amnesty hatte in den vergangenen drei Monaten zahlreiche Menschen interviewt, die in Afrin lebten oder von dort flüchteten.



Weiter hieß es, eine Anfrage an die Regierung in Ankara habe keine konkrete Antwort zu den Vorwürfen ergeben.