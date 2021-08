Die Zahl der Toten durch Hochwasser und Erdrutsche in der türkischen Schwarzmeer-Region ist auf mindestens 40 gestiegen.

Die türkische Katastrophenschutzbehörde teilte mit, in der Provinz Kastamonu seien seit dem Starkregen vom Mittwoch 34 und in Sinop 6 Menschen ums Leben gekommen. Auch die Provinz Bartin war von Unwetterschäden betroffen. Mindestens fünf Brücken wurden zerstört, Autos wurden von den Wassermassen weggerissen und zahlreiche Straßen unpassierbar. Mehr als 2.200 Menschen wurden nach Angaben der Behörden in Sicherheit gebracht; einige mussten mit Hubschraubern von Dächern geborgen werden.

