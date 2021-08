Bei den Überschwemmungen in der Nordtürkei ist die Zahl der Todesopfer auf 58 gestiegen.

Zahlreiche Menschen würden noch vermisst, sagte Innenminister Soylu in der Stadt Kastamonu. Heftige Regenfälle haben in den vergangenen Tagen zu den schlimmsten Überflutungen seit Jahren in der türkischen Schwarzmeerregion geführt. Ganze Häuser wurden von den Fluten mitgerissen und Brücken stürzten ein. In den Provinzen Kastamonu, Sinop und Bartin wurden mehr als 2.000 Menschen in Sicherheit gebracht.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.