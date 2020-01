Die Gewalt im Nordwesten des Bürgerkriegslandes Syrien treibt immer mehr Zivilisten in die Flucht.

Den Vereinten Nationen zufolge sind allein im südlichen Teil der Provinz Idlib seit Mitte Dezember nahezu 300.000 Menschen vertrieben worden. Mehr als die Hälfte der Opfer seien Kinder, erklärte ein Sprecher in New York mit Blick auf die Offensive des Assad-Regimes und Russlands gegen islamistische Kämpfer. Gewisse Gebiete seien fast menschenleer.



Der Bürgerkrieg in Syrien begann 2011 mit einem Volksaufstand gegen Präsident Assad. Hunderttausende Menschen kamen seither ums Leben.