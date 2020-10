In der türkischen Republik Nordzypern hat die Präsidentschaftswahl begonnen.

Zehn Kandidaten treten gegen Amtsinhaber Akinci an, unter ihnen auch der Regierungschef von Nordzypern, Tatar, und der bisherige Außenminister Özersay. Als Favorit für den Wahlsieg gilt Akinci. Er setzt sich für eine Wiedervereinigung Zyperns ein. Die Türkei unterstützt den Nationalisten Tatar. Sollte kein Kandidat mindestens die Hälfte der Stimmen erhalten, treten die beiden Bewerber mit den meisten Stimmen in einer Stichwahl in einer Woche gegeneinander an.



Die rund 750 Wahllokale in Nordzypern schließen um 18 Uhr Ortszeit, das Ergebnis soll noch heute Abend bekanntgegeben werden.



Die Abstimmung findet inmitten eines Konflikts zwischen der Türkei und den EU-Mitgliedern Zypern und Griechenland über Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer statt. Neben Griechenland und der Türkei erhebt auch Zypern Anspruch auf das Gebiet.

