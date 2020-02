Das Parlament von Nordmazedonien hat sich am Abend aufgelöst und damit den Weg freigemacht für Neuwahlen.

Alle 108 anwesenden Abgeordneten stimmten für die Auflösung. Am 12. April soll es nun vorgezogene Wahlen geben. Parlamentspräsident Dzaferi unterzeichnete noch am Abend die dafür notwendigen Dokumente für die Wahlen.



Der Schritt war nach dem Rücktritt der Regierung unter dem Sozialdemokraten Zaev nötig geworden. Auslöser war die Weigerung des französischen Präsidenten Macron im Herbst, Verhandlungen zum EU-Beitritt mit Nordmazedonien aufzunehmen. Die Regierung in Skopje hatte jahrelang mit Griechenland um den Staatsnamen Mazedonien gerungen und sich dann gegen den Widerstand der Nationalisten im Land in Nordmazedonien umbenannt. Im Gegenzug hatte die griechische Regierung eine Annäherung des Nachbarlands an EU und Nato unterstützt.