Angesichts der in der Corona-Krise aufgedeckten Missstände und Mängel in der staatlichen Verwaltung mahnt der Normenkontrollrat Reformen an.

Durch die Pandemie habe das Bild eines gut organisierten und gut regierten Landes in der Öffentlichkeit Risse bekommen, sagte der Vorsitzende des unabhängigen Beratungsgremiums der Bundesregierung, Ludewig, der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Deutschland sei, denke und handle zu kompliziert. Jetzt seien die Erinnerungen an die Probleme des Staates noch frisch, eine neue Bundesregierung komme demnächst ins Amt und ein neuer Koalitionsvertrag werde geschrieben, hieß es weiter. Der Zeitpunkt für eine Erneuerung der Verwaltung sei günstig.



Die Experten empfehlen gezielte Selbstreflexionen von Behörden im Normalbetrieb, regelmäßige Stresstests mit simulierten Krisensituationen sowie eine Stärkung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

