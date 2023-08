Verwaltungs-Digitalisierung

Er schließe sich da der Einschätzung seines Vorgängers vor mehr als einem Jahr an, erklärte er in einem Podcast des Medienunternehmens The Pioneer . Man sei kurz davor, überhaupt nicht mehr handlungsfähig zu sein, sagte Goebel. Weil immer mehr Leute in den Ruhestand gingen und keine jungen nachkämen, würden Verwaltungsaufgaben bald gar nicht mehr zu erfüllen sein. Von der Ankündigung, bei der Digitalisierung schneller zu werden, bemerke man nichts. Es hapere an der Steuerung durch den Bund und der Einbindung von Ländern und Kommunen. Er habe den Eindruck, dass Innenministerin Faeser die Verwaltungsdigitalisierung nicht wirklich wichtig sei. Goebel forderte Kanzler Scholz auf, von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch zu machen. - Der Normenkontrollratschef hatte der Digitalpolitik der Regierung zuletzt im Frühjahr - Zitat - "erschreckend wenig Elan" attestiert.