Die Familie eines schwarzen US-Bürgers, der bei einem Polizeieinsatz im Bundesstaat North Carolina getötet wurde, erhebt schwere Vorwürfe gegen die Sicherheitskräfte.

Die Anwälte der Familie erklärten, Andrew Brown junior sei laut einer unabhängigen Autopsie durch einen Schuss in den Hinterkopf gestorben. Insgesamt hätten ihn fünf Schüsse getroffen. Die Anwälte sprachen von einer regelrechten Hinrichtung.



Brown war vergangene Woche in der Kleinstadt Elizabeth City erschossen worden. Dem Bezirkssheriff zufolge ereignete sich der Vorfall, als Polizisten einen Durchsuchungsbefehl ausführten. Zum Hergang der Tat machte er keine genauen Angaben. Medienberichten zufolge eröffneten die Beamten das Feuer, als Brown während der Durchsuchung ins Auto stieg und wegfahren wollte. Nach seinem Tod kam es in Elizabeth City zu Protesten.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.