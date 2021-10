Zwei Tage nach dem tödlichen Angriff im norwegischen Kongsberg hat ein Gericht eine vierwöchige Untersuchungshaft für den mutmaßlichen Täter angeordnet.

Zudem wird der Mann unter ärztliche Aufsicht gestellt. Die Ermittler hatten zunächst von einem möglichen Terrorakt gesprochen, eine psychische Erkrankung des Angreifers aber nicht ausgeschlossen. Seither mehrten sich Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit des 37-Jährigen. Ihm wird vorgeworfen, am Mittwochabend fünf Menschen getötet und drei verletzt zu haben.



Die Bundesregierung zeigte sich bestürzt von der Tat. Man sei schockiert über die brutale Gewalt und trauere mit dem norwegischen Volk, erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Fietz in Berlin.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.