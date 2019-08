Nach dem Angriff auf eine Moschee in Norwegen geht die Polizei von einem möglichen terroristischen Hintergrund aus.

Ein Sprecher erklärte, der Tatverdächtige habe rechtsextreme Haltungen vertreten. So habe er unter anderem Sympathien für die faschistische Ideologie des Politikers Quisling geäußert, der während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg eine von den Nationalsozialisten eingesetzte Marionettenregierung führte. Nach Berichten norwegischer Medien äußerte sich der Mann im Internet zudem positiv über den Terroranschlag auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch im März.



Der gebürtige Norweger war gestern in eine Moschee in einem Vorort von Oslo eingedrungen und hatte um sich geschossen. Ein Mann wurde verletzt. Der Täter konnte überwältigt werden. Später fand die Polizei in seiner Wohnung eine Frauenleiche. Sie ermittelt in diesem Zusammenhang wegen Mordes.