In Norwegen hat sich die Arbeiterpartei entschieden, eine Minderheitsregierung zu bilden.

Der Vorsitzende Støre teilte in Oslo mit, er habe mit der Zentrumspartei eine Koalition vereinbart. Zuvor waren Verhandlungen mit der Sozialistischen Linken als drittem Partner gescheitert.



Der Regierungswechsel in Norwegen wird voraussichtlich in der kommenden Woche erfolgen. Die bisherige Ministerpräsidentin Solberg von der konservativen Partei will am Dienstag den neuen Staatshaushalt vorlegen. Anschließend dürfte sie den Rücktritt ihrer Regierung einreichen.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.