Die Bundesregierung hat sich bestürzt über den tödlichen Angriff im norwegischen Kongsberg gezeigt.

Man sei schockiert über die brutale Gewalttat und trauere mit dem norwegischen Volk, erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Fietz in Berlin. Ein Gericht in Norwegen ordnete für den 37-jährigen Angreifer eine zunächst vierwöchige Untersuchungshaft an. Der norwegische Inlandsgeheimdienst hatte die Tat gestern als Terrorakt bezeichnet, zugleich aber betont, dass die Hintergründe der Tat weiter untersucht werden müssten. Dem Mann wird vorgeworfen, am Mittwochabend fünf Menschen getötet und drei verletzt zu haben.



Der dänische Staatsbürger war laut Polizei zum Islam konvertiert und wegen einer möglichen Radikalisierung bereits im Visier der Ermittler.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.