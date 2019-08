Wenige Stunden nach dem Angriff auf eine Moschee in einem Vorort von Oslo hat die Polizei in einem Haus nahe der norwegischen Hauptstadt eine Leiche entdeckt.

Der Fund stehe in Zusammenhang mit dem Angriff auf die Moschee, erklärte ein Polizeisprecher am Abend. Bei der Toten soll es sich um eine Verwandte des Angreifers handeln. Zuvor war der schwer bewaffnete Mann in die Moschee eingedrungen und hatte um sich geschossen. Ein Mann wurde verletzt, der Angreifer konnte überwältigt und festgenommen werden. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen gebürtigen Norweger, der in der Nähe des Gotteshauses wohnte. Er soll ein Gewehr und mehrere Pistolen mit sich getragen haben.