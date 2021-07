In Norwegen wird am heutigen zehnten Jahrestag der Opfer der rechten Terroranschläge in Utöya und Oslo gedacht.

An mehreren Veranstaltungen nehmen Hinterbliebene, Überlebende sowie Vertreter von Regierung und Königshaus teil. Dabei sollen die Namen der 77 Opfer verlesen werden. Am Abend will König Harald auf der zentralen Feier sprechen.



Der Rechtsextremist Anders Breivik hatte am 22. Juli 2011 zunächst im Regierungsviertel von Oslo acht Menschen mit einer Autobombe getötet. Danach setzte er auf die kleine Insel Utöya über und erschoss dort 69 Menschen. Die meisten von ihnen waren Teilnehmehmende eines von der Arbeiterpartei organisierten Sommercamps für Jugendliche.



Breivik nannte rechtsextreme und islamfeindliche Motive für seine Tat. Er wurde zu 21 Jahren Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt.

