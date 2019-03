Die Evakuierung des Kreuzfahrtschiffs "Viking Sky" vor der Küste Südnorwegens dauert an.

Nach Angaben der Rettungsteams werden Passagiere weiterhin in kleinen Gruppen per Hubschrauber von dem havarierten Schiff fortgebracht. Die Evakuierungsaktion gestaltet sich schwierig, da starke Windböen und Wellen mit bis zu 8 Metern Höhe die Helfer in ihrer Arbeit beeinträchtigen. Die Einsatzleitung geht davon aus, dass die Evakuierung des Schiffes die ganze Nacht andauern wird. Bis zum späten Abend waren von den 1.300 Passagieren an Bord der "Viking Sky" gut 150 in Sicherheit gebracht worden.



In der Region geriet außerdem ein weiteres Schiff in Seenot: Ein Frachtschiff blieb mit einem Motorschaden manövierunfähig in rauer See liegen. Die Besatzung konnte gerettet werden. Der Frachter war auf dem Weg zur "Viking Sky", um die Helfer zu unterstützen.