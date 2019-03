Vor der Westküste Norwegens setzen Dutzende Helfer unter erschwerten Bedingungen die Evakuierung des Kreuzfahrtschiffs "Viking Sky" fort.

Inzwischen seien rund 230 der gut 1.300 Menschen an Bord in Sicherheit gebracht worden, meldet die norwegische Polizei. 16 von ihnen seien verletzt, drei erlitten schwere Verletzungen. Starker Wind und hohe Wellen erschweren die Rettungsarbeiten. Die "Viking Sky" war in Seenot geraten, nachdem ein Motor ausgefallen war. Nun fahre es unter Geleit zweier Schleppschiffe langsam in Richtung der nahegelegenen Stadt Molde, so der Rundfunksender NRK.



Im selben Küstengebiet war auch noch ein weiteres Schiff in Seenot geraten: Ein Frachter, der sich auf dem Weg zur "Viking Sky" befand, um die Evakuierung zu unterstützen. Bei dem Frachtschiff "Hagland Captain" war ebenfalls der Motor ausgefallen. Die neunköpfige Besatzung konnte gerettet werden.