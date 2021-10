Nach den tödlichen Angriffen im norwegischen Kongsberg ermittelt die Polizei in Richtung eines terroristischen Anschlags.

Der Inlandsgeheimdienst PST teilte in einer Pressekonferenz mit, das genaue Motiv müsse erst noch geklärt werden. Die Tat wirke jedoch wie ein Akt des Terrors, hieß es weiter. Laut Staatsanwaltschaft gab der Verdächtige, ein 37-jähriger zum Islam übergetretener Däne, eine umfassende Erklärung ab. Details wurden der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt. Der Mann war gestern Abend in der Kleinstadt Kongsberg im Süden Norwegens festgenommen worden. Ihm wird zur Last gelegt, mit Pfeil und Bogen und anderen Waffen gezielt auf Personen geschossen zu haben. Dabei habe er fünf Menschen getötet und drei weitere verletzt.



Nach Angaben der Behörden gab es bereits vor der Tat Hinweise auf eine Radikalisierung. Der Mann sei den Behörden bekannt gewesen.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.