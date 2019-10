Norwegen wird auch in den kommenden Monaten seine Grenzen überwachen.

Das Justizministerium teilte in Oslo mit, die Kontrollen an den Binnengrenzen des Schengen-Raums würden erneut um ein halbes Jahr bis Mitte Mai 2020 verlängert. Ressortchef Kallmyr von der rechtspopulistischen Fortschrittspartei erklärte, man sei sehr besorgt über die Terrorgefahr in Europa.



Im Schengen-Raum, dem 26 europäische Länder angehören, gibt es eigentlich keine Personenkontrollen an den Grenzen. Nach der Flüchtlingskrise 2015 hatten aber mehrere Staaten eine Ausnahmeregelung genutzt und solche Kontrollen teils wieder eingeführt. Auch in dem Nicht-EU-Land Norwegen gibt es seit November 2015 Kontrollen an Teilen der Schengen-Grenzen.