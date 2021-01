Nach dem Erdrutsch in Norwegen sinken die Hoffnungen der Einsatzkräfte, noch Überlebende zu finden.

Die Zahl der Todesopfer ist auf mindestens sechs gestiegen. Mehrere Menschen gelten noch als vermisst, meldet der Norwegische Rundfunk. Die norwegische Königsfamilie reiste heute zu dem Unglücksort südöstlich von Oslo und zündete in Gedenken an die Opfer Kerzen in der örtlichen Kirche an.



Der Erdrutsch in der Kleinstadt Ask hatte sich am 30. Dezember ereignet. Ein Riss von rund 700 Metern Länge zieht sich nun durch den Ort. Mindestens zehn Menschen erlitten Verletzungen, neun Häuser stürzten ein. Rund 1.000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Zu dem Erdrutsch kam es aller Wahrscheinlichkeit nach, weil starke Niederschläge den Boden aufgeweicht hatten.

