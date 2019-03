Das in Seenot geratene Kreuzfahrtschiff "Viking Sky" ist in einem norwegischen Hafen eingetroffen.

Das Schiff mit rund 900 Passagieren und rund 460 Besatzungsmitgliedern an Bord legte an einem Pier in der Kleinstadt Molde an. Zuvor war es gelungen, drei der vier ausgefallenen Motoren wieder in Gang zu setzen.



Die "Viking Sky" war gestern Nachmittag wegen Problemen mit dem Antrieb während eines Sturms in einem gefährlichen Abschnitt der Westküste Norwegens in Seenot geraten. In der Nacht wurden fast 500 Passagiere per Hubschrauber an Land gebracht, darunter 17 Verletzte.