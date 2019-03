Nach der Havarie eines Kreuzfahrtschiffes vor der norwegischen Küste hat die Evakuierungsaktion begonnen.

Bislang seien 100 Passagiere in Sicherheit gebracht worden, teilten die örtlichen Behörden mit. Die Aktion werde mehrere Stunden dauern. Das Schiff "Viking Sky" mit 1.300 Passagieren und Besatzungsmitgliedern an Bord war im Sturm in Seenot geraten und ist wegen eines Motorschadens manovrierunfähig. Es hat inzwischen in einer Bucht fesgemacht.