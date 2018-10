Die Nato hat in der Nacht in Norwegen mit dem größten Manöver seit Ende des Kalten Krieges begonnen.

An der zweiwöchigen Feldübung "Trident Juncture" sind etwa 50.000 Soldaten beteiligt. Außerdem sind 10.000 Fahrzeuge und mehr als 300 Kampfflugzeuge, Hubschrauber und Schiffe im Einsatz. - Mit dem Manöver soll laut Nato ein abschreckendes Signal an mögliche Angreifer gesendet und für den sogenannten Bündnisfall trainiert werden. Dieser könnte ausgerufen werden, wenn einer oder mehrere der 29 Mitgliedstaaten von einem Gegner angegriffen würden. In diesem Fall müssten die übrigen Alliierten Beistand leisten.



Deutschland hat etwa 10.000 Soldaten und 2.000 Militärfahrzeuge nach Norwegen entsandt und ist damit nach den USA zweitgrößter Truppensteller. Die Bundeswehr soll 2019 die Führung der schnellen Eingreiftruppe der Nato übernehmen.