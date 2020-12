In Norwegen entscheidet am Vormittag das Oberste Gericht, ob Ölbohrungen in der Arktis grundgesetzwidrig sind.

Mehrere Umweltschutzgruppen werfen der Regierung vor, mit der Zulassung von Bohrungen in der Barentssee gegen einen Umweltparagrafen der Verfassung verstoßen zu haben. Danach habe die Bevölkerung ein Recht auf eine gesunde Umwelt. Norwegen hatte 2016 erstmals seit 20 Jahren neue Ölbohrungen in der arktischen Barentssee gestattet. Sowohl das Bezirksgericht in Oslo als auch das Berufungsgericht Borgarting hatten dem Staat in der Sache Recht gegeben.

