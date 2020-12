Greenpeace und weitere Umweltschützer sind mit ihrem jahrelangen Kampf gegen Ölbohrungen in der Arktis auch vor dem Obersten Gerichtshof Norwegens gescheitert.

Das Gericht in Oslo wies die Berufung der Kläger ab. Zwei Vorinstanzen hatten geurteilt, dass der norwegische Staat mit der Erlaubnis für neue Ölbohrungen nicht gegen einen Umweltparagrafen des norwegischen Grundgesetzes verstoßen habe. Dieser könne nicht so ausgelegt werden, wie von den Umweltschützern gewünscht, hieß es in der Begründung. Auch Verstöße gegen die europäische Menschenrechtskonvention oder Verfahrensfehler bei der Zulassung durch den Staat habe man nicht feststellen können.



Norwegen hatte 2016 erstmals nach 20 Jahren neue Ölbohrungen in der arktischen Barentssee gestattet. Die Kläger hatten sich von dem Verfahren nicht nur erhofft, dass Ölbohrungen in der Arktis letztlich verboten werden, sondern auch, dass dies ein Präzedenzfall für Klimaklagen in aller Welt wird.

