Nach der Gewalttat im norwegischen Kongsberg mit fünf Toten haben die Ermittler zunehmend Zweifel an einer terroristisch motivierten Tat.

Es gebe Hinweise, dass der Verdächtige nicht wirklich zum Islam konvertiert sei, teilte die Polizei mit. Stattdessen erhärte sich der Verdacht auf eine psychische Erkrankung. Die Ermittler gehen davon aus, dass der mutmaßliche Täter alleine handelte. Der Anwalt des Festgenommenen sagte einem norwegischen Fernsehsender, er stimme den vorläufigen Ermittlungsergebnissen der Polizei zu.



Der mit Pfeil und Bogen bewaffnete 37-jährige Däne hatte am vergangenen Mittwoch in der norwegischen Kleinstadt fünf Menschen getötet und mehrere weitere verletzt. Er räumt die Taten ein und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft in einer geschlossenen medizinischen Einrichtung.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.