Die norwegische Rentenkasse KLP schließt 16 Unternehmen wegen Verbindungen zum israelischen Siedlungsbau im Westjordanland von ihren Investitionen aus.

Auf der Ausschlussliste befinden sich nach Angaben der Rentenkasse Banken sowie Bau- und Telekommunikationskonzerne. Deutsche Firmen sind nicht darunter. Ein Sprecher sagte, es bestehe ein inakzeptables Risiko, dass die entsprechenden Firmen durch ihre Verbindungen zu den israelischen Siedlungen zu Menschenrechtsverletzungen in Kriegs- und Konfliktsituationen beitrügen. Unternehmen hätten eine Verantwortung dafür, die Menschenrechte in allen Ländern zu respektieren und zu schützen, in denen sie aktiv seien. Bereits im Mai hatte die Rentenkasse zwei Unternehmen mit Verbindungen zum Siedlungsbau ausgeschlossen.



Der norwegische staatliche Pensionsfonds gilt als größter der Welt.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.