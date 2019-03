Vor der Küste Norwegens dauert die Evakuierung eines in Seenot geratenen Kreuzfahrtschiffes an.

Bisher wurden nach Angaben von Rettungskräften etwa 340 der insgesamt mehr als 1.300 Menschen von Bord gebracht. 17 der Geretteten wurden in ein Krankenhaus gebracht.



Die "Viking Sky" war gestern bei starkem Wellengang aufgrund eines Motorschadens manövrierunfähig geworden. Inzwischen laufen drei der vier Motoren wieder. Das Schiff wird nun von zwei Schleppern in einen nahe gelegenen Hafen geleitet.



Im selben Küstengebiet geriet zudem ein Frachter in Seenot. Die neunköpfige Besatzung konnte gerettet werden.