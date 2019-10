Norwegen zieht sich schrittweise aus der Finanzierung der Ölindustrie zurück.

Wie in Oslo mitgeteilt wurde, steigt der Staatsfonds des Landes aus 95 Unternehmen aus, an denen er gegenwärtig noch mit insgesamt gut 5 Milliarden Euro beteiligt ist. Der Fonds hatte sich vor zwei Jahren zum Ziel gesetzt, alle Anteile am Öl- und Gassektor abzustoßen, um die Abhängigkeit des Landes zu verringern. Norwegen ist der größte Erdöl- und Gasproduzent in Westeuropa. Sein Staatsfonds verwaltet mehr als eine Billion Dollar.