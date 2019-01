Nach einem Messerangriff im Zentrum von Oslo prüft die norwegische Polizei einen möglichen terroristischen Hintergrund.

Es gebe Gründe dafür zu prüfen, ob der Angriff im Zusammenhang mit Terrorismus stehe, teilte der Inlandsgeheimdienst mit. Ein Mann hatte am Donnerstag am helllichten Tag eine Frau in einem Geschäft niedergestochen. Sie wurde schwer verletzt. Der Verdächtige ist ein 20-jähriger Russe. Er wurde kurz nach der Tat festgenommen. Im Verhör sagte er aus, er habe so viele Menschen wie möglich töten wollen.