Energieversorgung

Das teilten Bundeskanzler Scholz und Norwegens Ministerpräsident Støre in Berlin mit. Dabei soll es vor allem um Unterwasser-Einrichtungen wie Pipelines gehen. Diese seien neben Telefonkabeln und Internetverbindungen Lebensadern für die Staaten und müssten ganz besonders gesichert werden, sagte Scholz. Hintergrund ist der Anschlag auf die Nord-Stream-Gaspipeline in der Ostsee. Støre sagte, dass es im Sommer in Norwegen verstärkte Aktivitäten mit Drohnen in der Nähe von Gas-Bohrinseln gegeben habe. Die Polizei habe einzelne russische Bürger verhaftet.

Der ebenfalls aus Norwegen stammende NATO-Generalsekretär Stoltenberg begrüßte den Vorschlag für ein Zentrum zur Überwachung der Offshore-Infrastruktur. Die NATO habe ihre Bemühungen seit der Sabotage der Nord-Stream-Pipelines verstärkt.

